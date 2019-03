Sonte po martohet këngëtarja Gresa Behluli me biznismenin prishtinas me një dasmë të madhe e me shumë të ftuar, shkruan “InfoKosova”.

Por, para se të ik te vendi ku po mbahet dasma, Gresa ka vendos që të bëj edhe një foto si çikë me nënën e saj këngëtaren Shkurte Fejza.

Nënë e bijë në këtë foto po duken shumë bukur.

Të rregulluara e të veshura me fustane të bukura Shkurta e Gresa po shkëlqejnë.

Presim që pas kësaj fotografie të vjen edhe ndonjë foto tjetër gjatë natës ku shihen me tjetër veshje nënë e bijë./InfoKosova/