Emri i Leartës vazhdon të jetë aktiv në mediat rozë.

Reja e Shyhretes, tani më është më e përfolura dhe në syrin e të gjithë njerëzve.

Aktivitet e saj nuk i ndal në rrjete sociale, ku e tek shkon ajo e bënë publike në Instagram.

Edhe sot, Learta publikoi disa imazhe së bashku me burrin e saj dhe djalin Matinin.

Dyshja këto ditë vikendi po i kalojnë në Brezovicë.

E, pasi që jemi shumë afër festët së Bajramit mbetet të shihet për këtë ditë a do të kthehet Learta në familjen e burrit apo këtë festë do ta kalojë vetëm me Kushtrimin dhe djalin e saj.

Mos të harrojmë, Learta është shembull i një nuse të mirë në raport me të gjithë familjarët tjerë. /Kosovarja/