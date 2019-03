Tuna rikthen në skenë Armendin, një pjesë e performancës së tyre

Këngëtarja e njohur, Altuna Sejdiu sonte po promovon albumin e saj “Fortuna”, në një koncert në Filharmoninë e Maqedonisë.

Albumi përmban 7 këngë ndërsa dy prej tyre janë bashkëpunime, njëri me artsitin e mirënjohur, Armend Rexhepagiqi, i cili me këtë projekt po rikthehet në skenë pas më shumë se një dekadë, kurse bashkëpunimi tjetër është me këngëtarin Yll Limani.

Të pranishëm në këtë koncert janë shumë fytyra publike, e një ndër të ftuarat është edhe ish- missi Agnesa Vuthaj.

Ajo në Instagram ka ndarë disa momente nga ky promovim e ndër to edhe perfromancën e Armend Rexhepgiqit me Tunën.

Për këtë album Tuna ka bashkëpunuar me çftin Armend Rexhepagiqi dhe Aida Barakun.