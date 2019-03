Nga viti 2006 deri në vitin 2017 janë regjistruar gjithsej 100,635 biznese në Kosovë.

Prej tyre 16, 818 kanë mbyllur aktivitetin e tyre ose shprehur në përqindje 16,71%.

Mirëpo, vetëm një numër i vogël i tyre janë në pronësi të femrave.

Sipas statistikave që ka Ministria e Tregtisë nga Agjencioni për Regjistrimin e Biznesit janë vetëm 13 mijë e 91 biznese në pronësi të grave.

Në këto statistika për Indeksonline shihet që është një numër i vogël i bizneseve që udhëhiqen nga gratë.

Numri i bizneseve në pronësi të grave ndër vite ka ndryshuar.

Në vitin 2012 ky numër ka qenë 882, ndërsa ka ardhur duke u rritur ku në vitin 2018 janë regjistruar 2, 353 biznese me pronare femrat.

Por, në krahasim me numrin total të bizneseve, ky numër po vlerësohet të jetë i vogël.

Në bazë të raporteve të OJQ-ëve të ndryshme, thuhet se gratë kanë shënuar përparim të dukshëm në ekonomi, individualisht, mirëpo, kolektivisht ndikimi i tyre mbetet mesatar.

Ekonomisti, Lulzim Beqiri thotë se Kosova ende është larg standardeve evropiane sa i përket biznesve që regjistrohen në pronësi të grave e që janë pak.

Sipas tij, në këtë çështje ka ndikuar edhe mentaliteti si popull.

“Trendi i regjistrimit të bizneseve nga ana e kosovarëve ka vazhduar duke u rritur dukshim, mirëpo ndonëse ka rritje të bizneseve në pronësi të gjinisë femërore ende mbetet larg parametrave të standardeve evropiane, siç dihet në Republikën e Kosovës ka shumë pak biznese të regjistruara me pronarë të gjinisë femërore, janë shumë arsye sipas mendimit tim, fillimisht mos mbështetja e organeve kompetente ka bërë që të ketë hezitime të jenë evidente, me ardhjen e organizatave të ndryshme ndërkombëtare, gjërat kanë filluar të përmirësohen dukshëm, ndihma ndërkombëtare ka dhënë rezultate evidente edhe në vendet rurale, prandaj inkurajojë organizatat vendore e ndërkombëtare që të mbështesin grat për të filluar punën e tyre, pastaj si pengesë mendoj se është edhe mentaliteti i yni si popull, mirëpo prapë se prapë kemi rritje të bizneseve”, ka thënë Beqiri.

Edhe sipas disa rezultateve të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia më e theksuar është tek femrat.

Sipas një ankete të publikuar disa ditë me parë në ASK, papunësia te femrat është me 38.0% krahasuar me meshkujt, 29,2%./Indeksonline/