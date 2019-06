Është e mundimshme çdo ditë që kjo pjesë të marrë kohë dhe energji nga ju, dhe të ju shfaqen dilema në kokën tuaj në ato momente.

1. Përgatitni rrobat në mbrëmje para se të shkoni të flini gjumë

A e keni shikuar prognozën e motit?

A do të bjerë shi apo do të jetë ditë me diell?

Në harmoni me temperaturën zgjidhni edhe kombinimin e veshjes, andaj të gjitha përgatitni në mbrëmje para se të shkoni të flini gjumë, në mënyrë që në mëngjes të mos detyroheni të nguteni dhe të jeni nën stres.

Kjo gjithsesi është diçka që e bëjnë pothuajse të gjitha femrat të cilat vishen mirë, andaj shumë më e lehtë është që t’i hekurosni rrobat, por edhe më esëll të mendoni për kombinimin.

2. Mbani ditar

Mbase tingëllon mjaft monotone, mirëpo gjithsesi ndihmon të jeni të veshura sa më mirë.

Është e mundshme që të keni veshur kombinimin më të mirë para disa javësh, ndërkaq aktualisht duhet të mendoni se çfarë të vishni.

3. Gjeni uniformën tuaj

Ky në të vërtetë është ai kombinimi juaj i cili më së miri ju rri për shtati, tipit tuaj të trupit dhe të cilin mund ta vishni në raste të ndryshme.

Është i shkëlqyeshëm për ditët kur asgjë nuk ju përshtatet dhe kur jeni duke u ngutur, ndërkaq dëshironi të dukeni bukur!