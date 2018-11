Ata kurrë nuk e kanë pranuar publikisht lidhjen e tyre, e megjtihatë aludimet kanë vazhduar për një kohë të gjatë.

Të pyetur vazhdimisht nga mediat rozë as young Zerka dhe as Ronela Hajati, nuk kanë deklaruar me as ‘po’ dhe as ‘jo’ për lidhjen e tyre, por së fundmi ka qenë pikërisht këngëtari që ndoshta i kë vënë vulën aludimeve.

Në ditëlindjen e balerinit të njohur Graciano Taganit, Zerka është pyetur nga “Thumb”: Single je?

“Normal që single”, është shprehur ai.

Zerka nuk e ka lënë me kaq, por ka thënë se është në kërkim të shpirtit të lirë. Më këtë deklaratë ai na bëri të mendojmë se mos është ndarë vërtet nga Ronela apo kjo është një lojë e çiftit?