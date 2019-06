Gëzime Krasniqi nuk e ka ndërmend të lëshojë frontin e parë në listën e nuseve më të bukura të estradës.

Që kur u bë e njohur lidhja e saj me djalin e këngëtares Remzie Osmanit më nuk iu ndan komentet .

E kjo mori hov të madh tani në dasmën e saj, e që nga ajo ditë nuk mund të gjesh edhe një nuse tjetër që ngjall kaq shumë interesim me lëvizjet e saj tek publiku.

Natyrisht, gjersa cilësohet si një ndër nuset më të bukura, ku ka edhe linja perfekte duke u krahasuar shumë shpesh me modele të famshme, kjo e ka bërë që ajo ndoshta t’ia kalojë edhe Leartes.

E në imazhin që Kosovarja do iu sjell enkas për juve me siguri që do mendoni se është Angelina Jolie e jo Gëzimja, por do gaboheni.

Aq shumë i ngjan në këtë imazh Angelinës sa edhe Brad Pitt do ta merrte për të tillë./Kosovarja/.