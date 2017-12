Nuk janë fantashkencë, por të vërteta: Pesë fenomene në Tokë ku graviteti nuk ekziston

Sipas ligjit universal të gravitetit çdo dy trupa tërheqin njëri-tjetrin me forcë, dhe kjo është ajo që na bën të “ngjitur për tokë”.

Megjithatë, përcjell Telegrafi, edhe pse ky rregull duhet të zbatohet kudo, duket se ka vende që janë me të vërtetë rezistente ndaj gravitetit.

Më poshtë i keni disa fenomene të tilla:

Ujëvara në Ishujt Faroe

Mund ta imagjinoni një ujëvarë që lëviz lart? Kjo nuk është fantashkencë, por e vërtetë, dhe është e vendosur në Ishujt Faroe, në Oqeanin Atlantik në mes Skocisë dhe Islandës.

Kodra magnetike

Kjo kodër, e vendosur përgjatë rrugës kombëtare Leh-Kargil-Baltik në Indi thuhet se ka veti magnetike që mundet që veturave tua bëjë një “tërheqje përpjetë”. Disa thonë se edhe aeroplanët që kalojnë mbi të duhet të mbajnë lartësinë e duhur për të mos rrezikuar.

Penda Hoover, SHBA

Nëse ndonjëherë do të vizitoni “Hoover Dam” në SHBA, të jeni i sigurt që nëse provoni një eksperiment të thjeshtë, rezultatet do të jenë befasuese: duhet merrni një shishe me ujë dhe përpiqeni për të derdh mbi digën. Ju do të shihni se uji do të “refuzojnë të bindet” dhe në vend se poshtë, do të shkojë lartë.

Vendi misterioz, Santa Cruz

Ky vend i pazakontë është i vendosur në pyll pranë një qyteti në SHBA, dhe e gjithë zona është matur vetëm 45 metra në diametër. Çfarë e bën atë të pazakontë është se në të njerëzit ecin anash, që gjërat të duken sikur janë duke shkuar përpjetë. Ndërsa disa besojnë se ky vend është magjik, ekspertët shpjegojnë se kjo është në fakt një iluzion i planifikuar mirë dhe një e fshehtë optike e krijuar nga qëllime turistike.

Pika misterioze, Michigan