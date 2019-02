Jemi mësuar ta shohim më shumë me bikini se sa me fustane.

Por, kësaj here Kelly Brooke ka zgjedhur që të pozojë me ndryshe, duke bërë ca foto ku ajo duket si një grua normal.

Ajo është shfaqur me e lumtur se kurrë derisa është parë duke u rikthyer në radio pas 20 viteve ku kishte lënë “The Big Breakfast”.

Por, me në fund Kelly Brook është rikthyer me një fustan me lule ku shihet duke shkuar në radion Global për të prezantuar emisionin Heart Radio që do të jepet në Londër çdo të premte.

Modelja (39) ka treguar asetet e saj kësaj radhe e veshur, e ku megjithatë shihet se pse ajo cilësohet si femra më e bukur në botë. /GazetaExpress/