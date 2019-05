Ajo gjatë do të jetë në memorien e shikuesve.

Besoj se e mbani mend serialin “Kloni”, ku si personazh kryesor ishte aktorja e njohur si Zhade.

Edhe pse kanë kaluar shumë vite që pas transmetimit të këtij seriali në Shqipëri, “Zhadja”, akoma vazhdon të njihet masivisht nga publiku.

41-vjeçarja deri në vitin 2016 luajti në filma e seriale kurse kohët e fundit i është përkushtuar familjes. Ajo është shumë aktive në rrjete sociale ku poston shpeshherë foto dhe me pamjen që ka tani me siguri nuk do e njihni.

Giovanna është e martuar me regjisorin Leonardo Nogueira me të cilin ka dy vajza. Më poshtë ju sjellim disa nga fotot e saj të fundit dhe është për tu thënë se tani bën një jetë shumë të lumtur në praninë e familjes.

Por,ajo çka vërhet është se rrudhat dhe plakja e saj.