Kim Kardashian është ndër personazhet më të njohur në botë

Por në këtë foto që postoi mamaja e saj Kris, Kim nuk njihet aspak.

Kim ka vetulla të holla e ka pozuar si e ngrirë për kamerën.

Ndërsa makeup-i nuk është aspak si ai që Kim përdor sot; këtu ajo ka sytë në tone kafe dhe buzët me shkëlqim akulli.

21 vite më vonë, ylli i Keeping Up With The Kardashians ka shumë pak ngjashmëri me atë 17 vjeçaren që shfaqet në foton e postuar nga e ëma.