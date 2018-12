Viti 2019 do të jetë shumë i vështirë për vendin e sidomos për të dyshuarit, familjarët e miqtë e tyre, u tha në tryezën me temën “Gjykata Speciale në vitin 2019, pritjet, problemet dhe pyetjet e mbetura, realizuar nga Grupi për Studime Juridike e Politike.

Asnjëri nuk mund të gjykohet dy herë për të njëjtën çështje dhe kjo nuk ngjan as në gjykatat vendore e as në ato ndërkombëtare.

Pra çëshjet e kryera më nuk mund të rihapen, thanë njohësit e së drejtës penale.

Nuk dihet çfarë do të ndodh me të dyshuarit dhe kush do të jenë ata dhe se a do të jenë edhe krerët e institucioneve..

Driton Lajçi, shef i zyrës për Mbrojtjen Juridike për të akuzuarit potencial nga Gjykata Speciale, tha se viti 2019 do të jetë vit shumë i vështirë sidomos për personat e dyshuar.

Do të ketë reagime të shumta si nga familjarët, miqtë e të tjerët.

Ai shtoi se do të ketë pakënaqësi të mëdha.

“Akoma nuk ka ndonjë aktakuzë, pos ftesave.

Të gjithë të ftuarit janë publik që janë të ftuar si dëshmitarë e të dyshuar.

Të gjithë janë të pafajshëm deri në shpalljen e aktgjykimeve”, tha Lajçi.

Shefi i zyrës për Mbrojtjen Juridike për të akuzuarit potencial nga Gjykata Speciale, nuk është përgjigjur se a do të jenë dëshmitarë apo të dyshuar edhe krerët më të lart të institucioneve kosovare.

Ai tha se zyrtarisht nuk kanë asnjë informacion zyrtar sesa persona janë ftuar e do të ftohen e sa jë marrë në pyetje e sa do të merren si të dyshuar e si dëshmitarë.

Ai shtoi se këtë e di vetëm prokuroria.

Profesor Ismet Salihu, tha se Gjykata Speciale do të merret me krimet e supozuara nga 1 janari I vitit 1998 deri me 31 dhjetor të vitit 2000.

Profesor Avni Puka, tha se sfidë mbetet respektimi i të drwjtave të dyshuarëve.

Sipas tij ftesat e fundit na bëjnë skeptik pasi që nuk dihet në çfarë cikësie fothen personat dhe si bëhen thirrjet e në çfarë rruge.

Sipas tij sfidë kryesore është administrimi provave.

Avokati Artan Çerkini, tha se praktikat e specials janë krejt ndyshe nga ato që bëhen në gjykatat vendore.

Rreze Hoxha, nga GSJP-ja prezantoi dy analiza të detajuara që trajtojnë natyrën, organizimin, juridiksionin dhe procedurën që ndiqet në Gjyaktën Speciale.