Nora Istrefi konsiderohet si njëra ndër femrat më seksi të skenës sonë muzikore.

Ajo tashmë është nënë e një vajze, por kjo nuk ndikon që ajo të duket më pak atraktive, shkruan ORAinfo.

Nora pos me projekte e koncerte të shumta, është aktive edhe në rrjetet sociale me postime nga të ndryshmet.

Sot ajo ka publikuar një foto në të cilën tregon se sonte do të jetë në një koncert bashkë me Robertin, e me ta do të jetë edhe reperi i njohur, Gjiko.