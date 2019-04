Gresa Pallaska u përball me diçka jo fort të këndshme.

Aktorja e njohur shqiptare, Gresa Pallaska së fundmi është bërë pre e sulmeve kibernetike pasi i është hakuar llogaria e saj në Instagram.

Kjo u bë e ditur nga vetë aktorja nëpërmjet postimit të një statusi në Facebook e cila ka theksuar se njerëzit e ligë do t’i luftojë deri në frymën e fundit.

“Të dashtun. Sot me është haku profili në InstagramTë gjithë janë fake.Unë po merrem me këtë punë dhe ju lajmërojë për çdo gjë. Deri sa të bëjë zgjidhje këtu mund të më kontaktoni. Juve të dashtun ju falënderoj për dashurinë tuaj dhe përkushtimin. Ju dua shumë. P.S: Njerëzit e ligë do t’i luftoj deri në frymën e fundit”, ka shkruar ndër të tjera Gresa./Lajmi.net/