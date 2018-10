Kur vjen puna tek bota muzikore, gjithçka i përngjan një sfide të paepur për këngëtarët e showbizz-it shqiptar.

Lajme të reja ka sërish nga reperi i famshëm, Capital T, i cili së fundmi ka premtuar para fansave se do të sjellë një projekt të ri muzikor.

“Capital T” ka saktësuar se projekti i ri do të jetë gati brenda javës teksa shkruan: “Po festojmë se ma n’fund erdh koha me pru muzikë ? e di që kom mungu e di që s’po keni çka me ngu, hala clubat me kang t’verës po mahen ? po duroni edhe pak ? klipi i ri po vjen mrenda javës ?? #C4 / a sosht lajm për me festu?”, ka shkruar reperi në Instagram.”

Të jetë kjo këngë një dedikim për të dashurën e re të reperit? Le të presim. Koha do të zbulojë gjithçka.