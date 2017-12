Njëmbëdhjetë gra të famshme që dëshmuan se mund të bëhesh nënë edhe në vitet 40

Shumë njerëz mund të jenë të befasuar kur mësuan se shkencëtarët kanë ardhur në përfundimin se mosha më e mirë për të pasur një fëmijë është midis 30 dhe 34 vjeç.

Kjo është koha kur gjendja shoqërore dhe shëndeti janë në një ekuilibër të përsosur.

Megjithatë, disa njerëz shkojnë më tej dhe kanë fëmijë pas 35 vjetësh.

Bright Side mësuan se cilat gra të famshme u bënë nëna në të 40-at.

Susan Sarandon

Susan Sarandon ka 3 fëmijë, dhe ajo i kishte bërë të gjithë në moshat e mëvonshme: 39, 42 dhe 45 vjeçe.

Kur ishte e re, mjekët thanë se aktorja nuk mund të ngelte shtatzënë, kështu që ajo nuk përdorte pilula të kontrollit të lindjeve për shumë vite. Por pastaj ajo mbeti shtatzënë papritur dhe pastaj dy herë më shumë. Susan thotë se ishte e lumtur të ndiente se ishte më e fortë se çdo diagnozë.

Vetëm shikoni fëmijët e saj tërheqës. Dhe Susan është ende e bukur në moshën 71 vjeçare.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez nuk kishte një kohë aq të lehtë sa aktorja e mëparshme. Ajo do të donte të kishte fëmijë për një kohë shumë të gjatë, por natyra nuk e lejoi. Jennifer duhej të përdorte fertilizimin in vitro. Me këtë metodë, veza nxirret nga trupi, bëhet e fekonduar në laborator, dhe pastaj kthehet në mitër, kur është e qartë se embrioni zhvillohet në mënyrë korrekte.

Kelly Preston

Jennifer nuk ishte e suksesshme me përpjekjen e saj të parë, por tani ajo po krijon binjakë të mrekullueshëm. Ajo i kishte ata kur ishte 38 vjeçe.

Kelly Preston është gruaja e John Travoltas. Ajo mbeti shtatzënë në moshën 47 vjeçare dhe ishte një bekim i vërtetë. Një vit më parë, familja e Travoltas përjetoi në një tragjedi të tmerrshme: djali i tyre i vetëm, Jett, vdiq.

“Benjamin i dha familjes sonë një jetë të dytë”, komentoi Kelly për lindjen e fëmijës së saj.

Celine Dion

Këngëtarja lindi djalin e saj të parë, René-Charles, kur ajo ishte 33 vjeçe dhe binjakët, Eddie dhe Nilson, kur ajo ishte 42 vjeçe.

Këngëtarja duhej të kalonte nëpër gjashtë përpjekjet e fekondimit in vitro, por ajo arriti të ketë binjakë të shëndetshëm. Ajo shprehet: “Fekondimi in vitro është shumë i vështirë në nivelin emocional dhe gjithmonë duhet të mbani mend se sa me fat ju jeni nënë”.

Halle Berry

Aktorja nuk duket të jetë në moshë, dhe kjo nuk është vetëm për pamjen e saj mahnitëse.

Halle Berry u bë nënë për herë të parë kur ajo ishte 41 vjeçe dhe ajo kishte fëmijën e saj të dytë në moshën 47 vjeçare, e cila ishte një surprizë e madhe për të.

“Mendova se e gjithë kjo ishte tashmë në të kaluarën dhe isha në buzë të menopauzës, kështu që kjo ishte vërtet e papritur”, thotë Halle rreth shtatzënisë së saj.

Kim Basinger

Kim Basinger ka vetëm një fëmijë, një vajzë me një emër shumë të bukur: Irlandë. Kur shikoni në këto gra mahnitëse, është shumë e vështirë të besohet se ekziston një dallim 41-vjeçar mes tyre.

Irlandë Baldwin është një modee revistash, dhe ndonjëherë ajo ka role në filma. Falë një ngjashmërie të madhe midis saj dhe nënës së saj, ajo ishte në gjendje të luante karakterin e Kim në rininë e saj, në shfaqjen “Grudge Match”.

Gwen Stefani

Një rebele e përhershëme e re si Gwen Stefani lindidjemtë e saj Kingston dhe Zuma kur ajo ishte rreth 40 vjeçe. Ajo u bë nënë përsëri në moshën 44 vjeçe kur lindi Apollon.

Ajo duket aq e ftohtë me djemtë e saj, dhe është e vështirë të thuhet se ajo është nëna e tyre.

Salma Hayek

Sipas Salmas, ajo gjithmonë kishte dashur të kishte fëmijë, por ajo nuk mundte për arsye mjekësore. Së fundi, në moshën 41-vjeçare, ajo ishte e suksesshme.

Shtatzënia ishte e vështirë. Ajo fitoi 50 kilogramë, por arriti të kthehej në formë më pas.

Kjo është ajo që ajo tha për t’u bërë një nënë në moshën e saj: “10 vjet më parë, unë nuk mund të jepja vajzën time sa më shumë që unë mund ta jap tani, ajo është e lumtur që është lindur tani tani kur unë jam 40 vjeçe”.

Madonna

Mbretëresha e popit lindi fëmijën e saj të parë, Lourdes, kur ishte 36 vjeçe. Kur ishte 41 vjeçe, ajo kishte një djalë, Roccon. Përveç kësaj, ajo ka katër fëmijë të adoptuar nga Afrika.

“Para se të kisha fëmijë, isha shumë egoiste, por të qenit një nënë ndryshoi plotësisht qëndrimin tim”, thotë Madonna.

Mariah Carey

Mariah Carey u bë nënë kur ajo ishte 41 vjeçe dhe nuk ishte e lehtë për të: shtatzënia shkaktoi presion të lartë të gjakut dhe diabet gestational. Mariah fitoi të drejtën e saj për të qenë nënë. Për fat të keq, Mariah u divorcua nga babai i fëmijëve, Nick Cannon.

Monica Bellucci

Aktorja u diagnostikua me shterpësi, por, për habinë e saj, ajo papritur mbeti shtatzënë në moshën 39 vjeçare. “Kam pasur vajzën time në momentin më të mirë të jetës sime. Kam luajtur kaq shumë role, kam qenë në kaq shumë vende , dhe tani unë jam gati të jap gjithçka që ajo ka nevojë “, thotë Monika. Tani, Deva (një emër me të vërtetë i bukur) është 13 vjeç dhe tashmë është më e gjatë se nëna e saj.

Monica kishte vajzën e saj të dytë në moshën 45 vjeçare. Aktorja tha se ishte me të vërtetë e frikësuar kur zbuloi se ishte shtatzënë. Ajo e kuptoi që në shtatzëninë e saj mosha mund të ishte e rrezikshme. Për fat të mirë, Léonie është e shëndetshme dhe çdo gjë shkoi mirë.

“Gjatë rrjedhës së 9 muajve, unë kurrë nuk e kam thirrur mjekun për ndonjë situatë jonormale. Sigurisht, është e rrezikshme të kem një fëmijë në moshën 45 vjeçare dhe nuk i inkurajoj gratë që ta bëjnë këtë, por një nënë është roli më i rëndësishëm Unë kam pasur në jetën time. Po të mos kisha qenë në gjendje të mbetesha shtatzënë, natyrisht ndoshta do të kisha provuar fekondim in vitro”, thotë aktorja.

Ne jemi dakord me Monican: është shumë më e lehtë të kesh një fëmijë në moshën 35 vjeçe, por gjëra të ndryshme mund të ndodhin. Natyrisht, është më e lehtë për të famshmit – sepse ata janë të pasur. Por ne mendojmë se çdo person mund të dalë me një shembull ku gratë e zakonshme kanë fëmijë kur askush nuk mendonte se do të bënin, apo jo?