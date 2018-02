Një tjetër Sex and the City? Flet Sarah Jessica Parker

Fjalët për Sex and the City 3 po veniten por nuk janë shuar akoma!

Sarah Jessica Parker foli për E! News e ajo heziton të deklarojë projektin për një seri të tretë të jetës së Carrie Bradshaw dhe mikeve të saj, të pamundur.

Duke ju referuar krijuesit të Sex and the City, aktorja tha: “Ai nuk do ta linte kurrë këtë histori të mbaronte sepse truri i tij punon në mënyra të mrekullueshme e surprizuese.”

Deri më tani nuk është bërë progres për një Sex and the City 3 por Sarah duket pozitive kështu që as ne nuk i kemi humbur shpresat ende!