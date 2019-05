Megan Fox është një aktore amerikane dhe model.

Ajo ka lindur në Tennessee dhe filloi karrierën e saj në vitin 2001 me një rol në “Holiday In The Sun” së bashku me binjakët Olsen.

Rolet e ardhshme të Fox-it erdhën në vitin 2002 si në “Ocean Ave” dhe Amanda Byne, “What i like about you”.

16 maj është ditëlindja e Megan, ajo sot ka mbushur plotë 33 vite, por pamja e saj nuk e thotë të njëjtën gjë.

Aktorja konsidetohet si një nga femrat më të bukura në botë dhe mosha për të mbetet vetëm në letër teksa vazhdon të jetë në formën më të mirë të mundshme.

Kujtojmë, që Fox u martua në vitin 2010 me aktorin Brian Austin Green, çifti së bashku kanë tre fëmijë./Indeksonline/