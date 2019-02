Bashkëshortja e Arian Dacit, Merita, ka shkruar dedikim prekës një javë pas ndarjes së tij nga jeta.

Arian Daci humbi jetën më 26 janar si pasojë e rënies së një orteku bore në Brezovicë.

Një javë pas vdekjes së tij, bashkëshortja e Arianit, Meria, ka shkruar fjalë prekëse dedikuar atij.

KY ËSHTË POSTIMI I PLOTË I MERITËS, PA NDËRHYRJE:

“ARI IM 💔

Kurrë se kisha mendu që mundem me shkru këtë shkrim për ty.

Në këto ditë të vështira më kujtohen gjitha momentet që kaluam së bashku, ishin plot 20 vite, u rritem bashkë, mësuam gjithcka bashkë, e jetuam cdo dite sikur të ishte e fundit.

Nuk e dita që në këtë jetë Zoti më kishte dërguar një Engjull për të më bërë të lumtur e të përmbushur në çdo aspekt.

Por në të gjitha keto vite pjesë e rëndesishme e jetës sonë u bë bora e bardhësia e saj që e deshe aq shumë, ndoshta ishte shpirti yt i bardhë, që të tërheqi deri në përjetësi.

Mua me le shumë kujtime te bukura dhe shembullin se si duhet te kujdesem per familjen, dhe misionin jo të lehtë për t’i rritur e edukuar Diarin e Deonin që aq shumë bëre për ta, me zemër të thyer do të mundohem që këtë mision ta përmbushi me forcën e vullnetin më të madh.

Qenka e vërtete thënia se “Zoti i merr herët njerëzit më të mirë afër vetes”

Deri të bashkohem me ty atje ku nuk ka ndarje, do të jesh çdo moment në zemrën time.

Lamtumirë dashuria e jetës.

Të dua ❤”.

Kujtojmë që Arian Daci ishte zëvendësministër i diasporës në Qeverinë e Kosovës. /Lajmi.net/