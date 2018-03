Nga apartementet tek makinat, zbulohet pasuria e deputeteve shqiptare

Të gjithë jemi të vetëdijshëm se deputetët e parlamentit shqiptar janë njëkohësisht edhe ndër njerëzit më të pasur në vend.

Edhe pse të ardhurat e shumë prej tyre vijojnë të mbeten sekret, deputetet e reja të Kuvendit duket se kanë dalë si rrallëherë “zbuluar”.

Me sa duket para se t’i hynin jetës parlamentare, deputetet kanë “trashëguar” të ardhura të majme nga puna në profesione të lira apo në biznes

Në listën e pronësive të tyre numërohen prona të patundshme, shtëpi, dyqane, makina e llogari bankare që variojnë nga modestet prej 1 mijë eurosh e deri të 50-60 mijë euro.

Pauritë që zotërojnë Grida Duma, Senida Mesi, Oriola Pamuri dhe Elona Gjebrea janë publikuar nga” Open Data Albania”.

Referuar të dhënave të deklaruara nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit të Pasurive dhe të, mësohet se zëvendëskryeministrja Senida Mesi është ndër parlamentaret më të pasura.

Senida Mesi ka deklaruar se është pronare me 50 % të sipërfaqes së një apartamenti banimi me sip. 147.61 m2 për banim plus 150 m2 verandë në Shkodër. Ajo ka deklaruar 10 llogari bankare, me vlera nga 1 mijë euro deri në 57 mijë euro.

Grida Duma, deklaron se ka në pronësisë të familjes dy apartamente dhe në pronësi të saj dy automjete dhe tri llogari bankari bankare dhe gjendje cash 1 250 000 lekë.

Ndërkohë Orjola Pampuri deputete e Partisë Demokratike, ka ardhur në parlament me një pasuri të konsiderueshme. Ajo ka deklaruar se ka në pronësi një shtëpi, dyqan depo dhe bashkëshorti i saj është aksioner në një kompani kromi. Pampuri është tre punësuar përveçse është deputete. Të ardhura si pedagoge pranë Universitetit Europian të Tiranës 700 euro, të ardhura si drejtore e klinikës së këshillimit psikologjik “UET Enterprise” 350 euro, të ardhura si pedagoge e jashtme pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale 120 000 leke.

Elona Gjebrea është bashkëpronare në 50 % të vlerës në tri shtëpi, ka për të shlyer një kredi, por ka edhe pesë llogari bankare.