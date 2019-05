Këshilli Drejtues i AKEP-it të dhe Bordi Drejtues i ARKEP-it në një mbledhje të përbashkët kanë marrë vendim që nga 15 qershori të reduktohen tarifat e shërbimit roaming Kosovë-Shqipëri.

Ky vendim erdhi në mbledhjen e përbashkët mes Këshillit Drejtues të AKEP dhe Bordit Drejtues të ARKEP lidhur me procesin e reduktimit të tarifave të shërbimit roaming për qytetarët e Shqipërisë dhe Kosovës sipas kësaj marrëveshje.

Në njoftimin e dërguar medieve thuhet se, gjatë mbledhjes u diskutua për përfitimet që do të kenë qytetarët e të dy vendeve në lidhje me reduktimin dhe heqjen e tarifave të shërbimet roaming, reduktim i cili do të aplikohet sipas principeve të modelit të aplikuar më parë nga vendet e Bashkimit Evropian “Roam Like At Home (RLAH)”.

Të dy palët u pajtuan që procesi i reduktimit të tarifave të fillojë nga data 15 Qershor 2019 fillimisht nëpërmjet aplikimit të modelit “RLAH+”, reduktim i cili do të sjellë efekte pozitive të menjëhershme tek qytetarët e të dy vendeve, dhe në vijim heqjen e plotë të tarifave roaming për qytetarët e dy vendeve, duke filluar nga 1 korriku 2021 në linjë dhe me Marrëveshjen Rajonale të roamingut kur këto tarifa pritet të hiqen edhe me 4 vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor.

Gjithashtu, anëtarët e AKEP dhe ARKEP shprehën angazhimin e tyre maksimal për vazhdimin e procesit të reduktimit të tarifave roaming sipas modelit RLAH edhe me vendet e tjera të rajonit në përputhje me marrëveshjen rajonale të nënshkruar nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor me datë 4 Prill 2019 në Beograd.