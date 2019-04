Dhurata Dora nëpërmes rrjeteve sociale ka paralajmëruar lansimin e këngës më të re të saj, të quajtur “Zemër”.

Dora këtë këngë e ka realizuar në bashkëpunim me reperin Soolking.

Kënga me klip do të publikohet nesër, ndërsa është premtuar se do të jetë një hit i vërtetë./Indeksonline/