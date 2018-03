Nëse jeta juaj seksuale ta shpif, atëhere ju ndoshta e urreni edhe punën tuaj

Më shumë se gjysma e amerikanëve (58 përqind) thonë se nuk angazhohen në komunikim të qartë dhe të drejtpërdrejtë në lidhje me jetën e tyre seksuale, sipas të dhënave të reja nga 75,000 çifte të martuara nga ” Lasting” .

Dhe ky është një problem i madh sepse vetëm 9 për qind e çifteve që nuk mund të flasin hapur me njëri-tjetrin rreth jetës së tyre seksuale nëse kanë vërtetë kanë një jetë seksuale të kënaqshme. Me fjalë të tjera: Komunikimi i keq në lidhje me seksin = seksin e keq.

“Një nga barrierat kryesore për kënaqjen e seksit është komunikimi,” shpjegon Steven Dziedzic, themelues i “Lasting”. “Njerëzit e gjejnë të vështirë për të folur, nuk janë të sigurt se si do të përgjigjen me partneri i tyre.”

Dhe kjo çon në një mungesë kënaqësie për një sërë arsyesh, duke përfshirë ato çifte që nuk e njohin preferencat e njëri tjetrit, nuk i pëlqejnë, shton ai.

Për më tepër, ata që nuk komunikojnë mirë për seksin, mund të kenë më pak seks, shpjegon Dziedzic, duke vënë në dukje se, ndonëse nuk ka hulumtime për këtë, ka të ngjarë të jetë e vërtetë.

Dhe kjo mund të jetë një arsye e madhe pse çiftet nuk po e marrin atë aq sa ekspertët mund t’i pëlqejnë. Rreth një në 10 nuk kishte marrëdhënie seksuale në vitin e kaluar, 21 përqind e kishin disa herë në vit dhe 34 përqind një ose dy herë në muaj, sipas një studimi të 20,000 çifteve .

Një studim zbuloi se të bësh seks një herë në javë është sasia e përkryer për të rritur kënaqësinë e marrëdhënieve.

Duke pasur seks më pak të shpeshtë dhe më pak të kënaqur nuk është vetëm një problem në shtëpi ose: ajo gjithashtu ndikon në punën tuaj. Një studim i çifteve të martuara të botuara vitin e kaluar në Journal of Management zbuloi se, pavarësisht se sa e lumtur ishte martesa e tyre, një ditë pasi një punonjës kishte marrëdhënie seksuale me partnerin e tij, ajo ishte më e kënaqur dhe e angazhuar me karrierën e saj.

Për më tepër, njerëzit që bëjnë seks më së paku katër herë në javë bëjnë më shumë para se ata që veprojnë më shpesh, sipas një dokumenti të diskutimit nga Nick Drydakis , një anëtar në Institutin për Studimin e Punës. Seksi i rregullt lidhet gjithashtu me stresin e ulur dhe produktivitetin më të lartë në punë.