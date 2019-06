Ajo është një nga yjet më të ndritshëm të industrisë muzikore.

Dhe Taylor Swift solli ngjyra ditën e shtunë, kur ylli 29-vjeçar i pop-it arriti në skenë në koncertin Wango Tango.

Krijuesja e hitit ‘The Me’ u paraqit me një veshje shumë ngjyrëshe të kombinuara me atletet me po të njëjtat ngjyra.

Fituesja e çmimit ‘Grammy’ dhuroj në shfaqje fantastike teksa performoj disa nga hitet e saj më të njohura.

Koncerti i Wango Tango 2019 solli një grup të yjeve të listës A në Carson të Kalifornisë të shtunën në mbrëmje.

Ky është performanca e parë e Taylor Swift në ‘Wango Tango’./Indeksonline/