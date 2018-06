Një nuse në qytetin Tekirdag të Turqisë para ceremonisë së dasmës ka shkuar për të votuar me fustanin e nusërisë në zgjedhjet presidenciale dhe të 27-at parlamentare.

Nusja Zeynep Giriklioğlu, ka tërhequr vëmendjen e qytetarëve pasi ajo para ceremonisë së dasmës ka mbërritur në shkollën e mesme të hotelerisë dhe turizmit në qytetin Tekirdağ për të votuar.

Zeynep, e cila ka votuar në kutinë e votimit 1424 në një deklaratë për Anadoly Agency ka bërë të ditur se bashkëshorti i saj Çağrı Giriklioğlu nuk ndodhet bashkë me të sepse ai do të votojë në Stamboll.

Pasi ka bërë të ditur se ka ardhur para ceremonisë së dasmës për të votuar për të përmbushur detyrën e saj si qytetare, Giriklioğlu, tha: “Datën e dasmë e kishim përcaktuar 6 muaj më parë, dhe është një rastësi që dasma ka përkuar me zgjedhjet. Është një ndjenjë ndryshe të votosh me fustanin e nusërisë. As që e kishim menduar një gjë të tillë. Shpresoj që çdo gjë të jetë për të mirën e vendit tonë. Pasi të votoj do të nisem për në dasmë”.

Po ashtu Giriklioğlu, duke shprehur urimet që zgjedhjet të jenë në të mirë të Turqisë, ajo ka shtuar se martesa në ditën e zgjedhjeve do të jetë një moment i paharrueshëm për ta.