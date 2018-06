Shumë investitorë e pritën me padurim shitjen zyrtare të aksioneve të kompanisë “Saudi Aramco”, IPO, në njërën prej bursave botërore që ishte paralajmëruar për fund të këtij viti, por kompania e naftës deklaron se po vazhdojnë shqyrtimet e opsioneve për shitje.

Sipas burimit të Agjencisë së lajmeve Reuters, që është informuar me përgatitjet e kompanisë “Aramco” për shitjen e aksioneve, ende nuk është vendosur nëse do të ketë IPO në bursat ndërkombëtare.

“Me bursën tonë Tadawul, po shqyrtojmë disa opsione ndërkombëtare,” ka sqaruar kompania, e ministri arab i Energjetikës, Kalid Al Falih tha se “e vetmja gjë që dijnë është se Tadawul si bursë kombëtare do të jetë vendi kyç sepse kjo do të sjellë edhe kapitalin e huaj në Mbretëri”.

Ka kohë që po shqyrtohen disa opsione ndërkombëtare, e nuk përjashtojnë edhe bursën e New Yorkut, Londrës dhe Hong Kongut, e madje pëmendet shitja e drejtëpërdrejtë e një pjese të kompanisë.

Më saktë, ekziston mundësia që “Aramco” të mos renditet në bursë, por që një pjesë e kompanisë ti shitet një fondi të pavarur (sipas të gjitha gjasave kinez).

Për momentin të gjitha opsionet janë të hapura.

Kurora e reformës së princit të ri

Shitja e aksioneve të kompanisë “Aramco” në bursë është kurora e programit të reformës “Vision 2030” të princit Muhamed bin Salman, i cili kohëve të fundit po udhëheq politikën ekonomike dhe energjetike të vendit.

Qëllimi I reformës është diversifikimi i ekonomisë saudite, përkatësisht spostimi i fokusit të naftës dhe përgatitja e vendit për “epokën post-hidrokarbure” (kjo është epoka kur nafta pushon së qenuri burim primar energjetik), por edhe dëshira që të ruhet ambienti.

Përveç kësaj, mendohet të rritet buxheti shtetëror i cili është dëmtuar me rënien e çmimit të naftës në vitin 2016.

Vetë vlera e kompanisë është një e panjohur e madhe për shkak të zhvillimit hermetik të biznesit, e Arabia Saudite e vlerëson 2.000 miliardë dollarë.

Nëse vlera e “Saudi Aramco” vërtetë e arrinë këtë shifër, shitja e vetëm 5% të “Aramco”, sa është parashikuar, do të kapte shumën prej 100 miliardë dollar, duke bërë kështu edhe shitjen më të madhe zyrtare në histori.

Edhe pse shumë analistë po shqyrtojnë këtë vlerësim, për shkak të vlerës së madhe të tatimit që kompania i jep shtetit dhe propozojnë vlerën më reale prej 1.000 miliardë dollar, duhet pasur parasysh që Qeveria saudite ka ulur barrën fiskale të kompanisë, në mënyrë që të tërheqë blerësit e huaj ndërsa vlerën e theksuar ta bëjnë sa më joshëse.

Përkundër kësaj, Qeveria saudite ka kohë që është duke e shtyr vendimin për shitjen e një pjese të kompanisë, e sipas CNN, këtë e bënë për tri arsye.

Tri arsyet për shtyrje

I pari ka të bëjë me përmasat dhe kompleksitetin e shitjes.

Në fakt, kompania ka para vetes sfida serioze financiare, juridike dhe rregullatore, duke pasur parasysh se po hapet pas disa dekadave të bërit biznes në mënyrë sekrete, e shumica dyshon në gatishmërinë e saj për dalje në tregun botëror.

Sidoqoftë, nëse “Aramco” nuk vendos për IPO deri në muajin prill, kjo shitje me siguri se nuk do të ndodhë në vitin 2018, pikërisht për shkak kohës së duhur për planifikimin dhe harmonizimin me rregullat e përcaktuara të bursës.

Si shkaku i dytë theksohet pritshmëria e çmimeve të larta të naftës, që në vitin 2016 ka rënë në vetëm 26 dollar/për barel (sa për krahasim, në vitin 2014 ky çmim ishte 100$/për barel).

Prej asaj kohe çmimi është rritur, e besohet se kjo rritje do të vazhdoj edhe në vitin 2019.

Përfundimisht, si shkaku i tretë i vendimit për shtyrjen e vendimit për shitjen zyrtare të aksioneve në bursat botërore, CNN thekson dëshirën e Mbretërisë për forcimin e bursës vendore Tadawul.

Në fakt, Arabia Saudite pret që Tadawul të marr statusin e tregut në zhvillim (emerging market status) nga Modern Index Strategy Indexes, MSCI, e vendimi për këtë status do të merret në muajin qershor.

Nëse MSCI do të jetë e kënaqur me reformat e tregtare, statusi i ri do të transformoj bursën saudite në sy të investitorëve për Perëndimin, por edhe Kinës, Japonisë dhe Koresë së Jugut dhe do të trëheq dhjetëra miliardë dollar duke e bërë kështu të panevojshme shitjen në bursat tjera botërore.

Në fund, disa skeptik konsiderojnë se pushteti saudit do të heqë dorë nga plani për të ngelur tradicionalisht komb i mbyllur.

Në fakt, shitja e aksioneve në bursën e huaj do të nënkuptonte rishikimin e parë të pavarur të rezervave të Mbretërisë dhe pasqyrimin e vlerës reale të pasurisë shtetërore që përfitohet nga nafta e që shkon në familjen mbretërore.