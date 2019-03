I kanë mbetur përafërsisht edhe 3 javë që ta shijoj ndjenjën e beqares Gresa Behlulit, shkruan “InfoKosova”

Gresa me datën 31 të këtij muaji do të bëhet nuse, me një dasmë me shumë të ftuar.

Por, gjatë këtij muaji ajo e ka edhe ditëlindjen, e sot edhe babai i saj kishte ditëlindjen.

Ndërsa Gresa si më e madhja nga fëmijët e zotri Hajrushit sot e uroi të atin me fjalë shumë emocionuese.

Në postimin e saj urues të cilin ia dedikonte babait të saj, Gresa shkruan:

“Shume urime per ty babi, une motrat dhe vllau, jemi me fat qe u rritem me vlera te larta njerezore dhe parime nga nje njeri si ti.

Neve si femra na rrite me integritet qe te ndihemi te barabarta dhe te jemi te pavarura.

Je dhe do t mbetesh modeli im si prind i perkryer per femijet e mi ne te ardhmen.

Lum ne qe te kemi, dasht Zoti e festofshim 100 vjetorin tend!🎂🍾🥂”./InfoKosova/