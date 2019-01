Meteorologët në Australi kanë njoftuar se të gjitha rajonet e vendit do të përballen me valën e të nxehtit dhe temperaturat e larta do të mbretërojnë për disa ditë me radhë.

Byroja e Meteorologjisë thotë se temperatura në disa rajone do të jetë më e lartë se 45 gradë.

“Rajoni i Australisë Jugore pritet të përballet me temperaturë mbi 45 gradë për pesë ditë me radhë, ndonëse zakonisht gjatë tërë vitit regjistrohen pesë deri dhjetë ditë me temperatura të këtilla”, tha meteorologu Dean Narramore.

I nxehti i madh do ta kaplojë edhe Australinë Perëndimore, rajonet Queensland, New South Wales, Victoria dhe Australinë Jugore.

Një mot i ngjashëm kishte mbretëruar edhe gjatë Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, sidomos në pjesën e brendshme të kontinentit të largët.

Qytetet Penrith dhe Richmond pritet të përmballen me temperatura mbi 40 gradë.

Ndërkaq, shtypja e ulët në bregdetin perëndimor të Australisë pritet të shkaktojë stuhi të dielën dhe të hënën.

Sipas meteorologut Narramore, kjo stuhi mund të shkaktojë ciklon në ujërat e Oqeanit Indian, por nga kjo gjendje nuk do të preket toka e Australisë, shkruan “The Guardian”, transmeton Gazeta Express.