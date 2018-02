Ne mendojmë se Brad dhe Jennifer do të ribashkohen, por ata nuk janë ndarë asnjëherë

Gënjeni nëse thoni se pas ndarjes së Jennifer Aniston dhe Justin Theroux nuk menduat se Aniston duhet të ribashkohet me Brad.

Në fakt ata nuk janë ndarë asnjëherë. Do thoni me të drejtë po si, ata kanë qenë të martuar me Jolie dhe Theroux?

Në fakt ata pas ndarjes së tyre, paskan vazhduar të komunikojnë me njëri-tjetrin, si dy miq të mirë.

Kur Brad u nda nga Jolie në vitin 2016, Aniston u bë këshilluesja e tij numër 1.

Tashmë që edhe Jennifer u nda, me siguri Brad do e mbështesë aktoren. Të gjithë në fakt po shpresojnë për një ribashkim të tyrin, por na duhet të presim për të parë nëse do të ndodhë vërtet kjo gjë.