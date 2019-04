Shyhrete Behluli këngëtarja e cila ka arritur famë shumë të madhe në vendin tonë, duket se nuk e ka ndërmend të dorëzohet përballë akuzave që po ia bëjnë shoqet dhe bashkëfshataret e saj Motrat Mustafa, shkruan “InfoKosova”.

Shyhretja njihet si një këngëtare serioze e muzikës popullore, ajo ndër vite ka kultivuar muzikë të mirëfillt shqipe.

Por, vitet e fundit për Shyhreten në aspektin e shoqërisë nuk kanë qenë të mira sikurse ato në karrierë apo edhe në jetën private që po ilulëzojnë e po i shkojnë për mrekulli.

Pra, jeta shoqërore e Shyhretes lë për të dëshiruar!

Thuhet se 2017-ta kishte filluar keq për të, ngase kishte prishur raportet me mikeshën e saj më të ngushtë pra me Shkurte Fejzën edhe kjo këngëtare e të njëjtit rang me Shyhreten.

E vitet ikën shumë shpejt, tash në vitin 2019 Shyhretja “cakërroj” raportet e saj edhe me Motrat Mustafa.

Derisa me Shkurtën nuk dihet akoma se përse janë prishur, me motrat Mustafa tashmë dihet se për një ide të një kënge kanë hedhur poshtë gjithçka që kishin ndërtuar mes vete ndër vite!

Ky fat i keq që po i prinë Shyhretes me shoqet dhe bashkë fshataret e saj, nuk dihet nëse do të përfundoj me kaq apo ndoshta do të vazhdojë akoma, ngase dihet se nga Mushtishti kemi edhe këngëtare tjera me të cilat shoqërohet Shyhretja, e njëra ndër to është edhe Remzie Osmani e cila ka raporte të ngushta miqësore me Behlulin.

Shpresojmë që i njëjti fat për t’u prishur mes vete nuk do t’i ndodh Shyhretes edhe me Remzien siç i ndodhi me Shkurten dhe Motrat Mustafa./InfoKosova/