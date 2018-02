Në Korçë protestohet kundër UEFA-s

​Ditën e mërkurë, në qytetin e Korçës do të organizohet një protestë ndaj akuzave të UEFA-s për klubin e Skënderbeut.

I parashikuar si një marshim nga katedralja deri tek stadiumi, pritet që në këtë tubim të ketë një pjesëmarrje masive, shkruan Top Channel.

“Të gjithë duan të përfshihen në këtë tubim, për t’i dhënë mesazhin UEFA-s se ky sulm që po bëhet është i padrejtë. Tubimi do të nisë në orën 13:30 dhe do të jetë tubim paqësor. Nuk është nismë e klubit të futbollit, por e qytetarisë korçare. Ky qytet jeton me futbollin dhe po e mbylle këtë derë, do të thotë ta vrasësh këtë qytet”, thonë tifozët korçarë.

Kjo është një situatë e pazakontë për shkak të rikthimit të dënimit për 7 herë kampionët e Shqipërisë, të cilëve i është hequr titulli kampion i sezonit 2015/2016 për të njëjtat akuza, gjithashtu është lënë edhe një vit jashtë kupave të Europës nga UEFA.

Sa i përket skuadrës, ajo vazhdon e qetë përgatitjen për ndeshjen e kësaj jave, që do të jetë një përballje shumë e rëndësishme me një rival të rëndësishëm në letër, si Partizani.