Altuna Sejdiu e njohur në publik si Tuna, është emër shumë i dashur për publikun

Që prej lindjes së djalit, këngëtarja i është përkushtuar tërësisht atij, duke lënë pas angazhimet në muzikë.

Ditën e sotme, këngëtarja ka vendosur ta kalojë në qytetin e Prizrenit, nga ku solli imazhe të vendeve që vizitoi.

E në një prej tyre, Tuna ka fotografuar Tianin, i cili po argëtohej, derisa e ëma po qëndronte në një lokal.

Kujtojmë që këngëtarja ka njoftuar se shumë shpejt do të rikthehet në skenë dhe atë me një projekt në duet me Seven Saraqin.