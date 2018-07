Dikush me të cilin do të martohesh ose do të jetosh përgjithmonë, mund të jetë babai ose nëna e fëmijëve tuaj: me këtë person do të merrni kuptimin më të madh për të qëndruar së bashku për pjesën tjetër të jetës suaj.

Gjithashtu thuhet se ka një dashuri të dytë të madhe, një person që do ta humbisni përgjithmonë.

Dikush me të cilin keni lindur të lidhur, që forcat e kimisë të shpëtojnë nga arsyeja dhe gjithmonë do t’ju pengojnë të arrini një fund të lumtur.

Derisa një ditë të mos ndalesh, do të heqësh dorë dhe do të kërkosh një person tjetër që do të përfundosh në takim.

Por unë ju siguroj se ju nuk do të kaloni një natë të vetme pa patur nevojë për një tjetër puthje, ose edhe duke diskutuar një herë më shumë.

Gjithkush e di se për kë po flas, sepse ndërsa lexon këto rreshta, emri yt erdhi në mend.

Ju do të lironi veten nga ai dhe ajo dhe do të ndaloni vuajtjet, do të përfundoni duke përmbushur paqen, por unë ju siguroj se një ditë nuk do të kalojë kur ju nuk dëshironi që ajo të jetë këtu për t’ju shqetësuar.

Sepse nganjëherë ju çlironi më shumë energji duke biseduar me dikë që doni, sesa duke bërë dashuri me dikë që ju vlerësoni./Burimi ‘’Revista Psikologji”