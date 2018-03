“Ne e dimë se çfarë duan vërtetë meshkujt”

Nuk është aspak e dukshme, ajo që shumica e njerëzve po kërkojnë dhe duan është shoqëria emocionale dhe fizike e dikujt që nuk i komplikon gjërat.

Dhe ajo e dinte shumë mirë njohurinë e saj për nevojat e burrave .

Në moshën vetëm 22-vjeçare, Bella Laroue shfaqet në darka ekstravagante, vela, fle në hotele me pesë yje, vesh rroba projektuesi dhe fluturon në avionë privatë anembanë botës.

Një grua e re Perth ka një jetë të dyfishtë si një zonjë përcjellëse, e cila blen për 2500.00 kn në orë dhe fiton deri në 47.000 kn në muaj.

Reklama e saj premton gjithçka që të mos luajë vajza në lojëra sexy dhe fetish, shkruan Daily Mail .

Ajo zbuloi se çfarë dëshironin vërtetë burrat pas dyerve të mbyllura.

“Unë mendoj se fëmijëria u krye në shoqërinë e njerëzve të pasur kishin një ndikim të madh në zgjedhjen time se si të fitosh para. Gjithmonë kam pasur një mënyrë të veçantë për të tërhequr meshkujt. Duke u rritur, pa ndonjë problem, shkova në biseda me miqtë e familjes, kurrë nuk kam pasur turp të them atë që mendoj “, thotë Laroue.

– Jetoj një jetë shumë interesante dhe unë gjithmonë do të jem krenar për këtë. Kjo më ndihmoi të rritem shpejt dhe të përmirësohem. Gjithashtu, duke bërë atë që bëj unë, kam mësuar të pranoj njerëzit ashtu siç janë. Gjatë qëndrimit tim në Azi në vitin 2015 kam dëshmuar se gratë fitojnë mirë dhe jetojnë nga shitja e seksit.

– Kam zbuluar një Eskort në Singapor duke rishikuar reklamat e tyre kështu që vendosa ta vë një dhe filloi të gjitha . Unë e dua jetesën time dhe lirinë që punon për mua si një courtesan. Tani shumë do të mendojnë për një sërë rrobash, hotele, udhëtime, dhe këpucë dhe çanta ekstravagante, shpjegon Laroue.

Ajo filloi në Singapor dhe u kthye në Perth një vit më parë dhe vazhdoi të angazhohej në profesionin e saj.

Nga darka, netët e pasionuara dhe fundjavat për përcjellje në udhëtime, këto courtesans private ua kanë bërë të ditur klientëve të tyre se është gjithnjë në dispozicion me një kosto prej 2500.00 £ në orë.

Edhe pse shifrat që e bëjnë Laroui fiton të lartë, ajo thotë se ka javë ose edhe muaj, kur ajo nuk punon dhe të gjitha paratë shkonjnë për të paguar faturat – me energji elektrike, telefon, ushqim, dhe arsim . Por, më e rëndësishmja, ajo ka qëllime, duke përfshirë ato financiare. Për shembull, unë kam një apartament, një shtëpi dhe një makinë të ëndrrave. Por kjo nuk do të thotë se do të jetë përgjithmonë. Që nga fëmijëria kam lëvizur shumë dhe jetoi kudo dhe unë nuk jam duke shkuar askund përgjithmonë – shtoi Laroui.

– Unë jam një bjonde natyrale me sy blu-jeshil, me një personalitet simpatik. Por unë mendoj se burrat në të vërtetë janë tërhequr për të qenë një grua e ekuilibruar që ka punuar shumë për dhuratën e saj natyrale të joshjes për burrat . Më pëlqen të flas, qesh dhe unë jam një person shumë i relaksuar, të gjithë tërheqin nga unë – shpjegoi Laroue

– persona të ndjeshëm dhe unë sinqerisht kujdesen për njerëzit rreth tij, me të vërtetë të analizuar çdo gjë që ndodh rreth meje, dhe unë të shpejtë duke folur dhe mua më duket se njerëzit flasin për mua e lehtë . Shumë klientë më kanë thënë se ata nuk e ri-punësohen për shkak të pamjen time fizike, por për shkak të ashpërsisë dhe të natyrës nga të cilat nuk ka shumë femra të moshës time.

Laroue mendon se ka shumë arsye pse meshkujt vendosin të shkojnë me prostituta.

– Njerëzit shpesh kanë nevojë për ngushëllime seksuale, romantike, por emocione nuk marrin . Ndonjëherë këta janë ata që shpresonin të shkonin në përplasje dhe që vetëm duan seks. Ose po kërkojnë që dikush të provojë disa fetishe të veçantë ose llojin e seksit, disa thjesht duan seks, por shumica e njerëzve dëshirojnë të ndihen mirë, duan një shoqëri dhe dikë që do të kalojë kohë me ta. Shumë herë jeta seksuale e një burri tronditet me një grua që nuk ndihet më e dëshirueshme .