Urime Dita e Çlirimit Gjakovë ! Kjo dite per mua dhe per shume te tjere vjen me ndjenja te gezimit e dhimbjes bashke…Sot kam mall per shoqen me t’mire qe nuk e jetoj kete dite e as ditet tjera pas.. e kujtoj e ia dedikoj festen asaj…My bff Yllka Domi

