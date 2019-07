Shpesh ngjyrat tendencat e fundit mund t’i qojnë shumë figura të njohura në ngjashmëri dhe kopje të njëra tjetrës, shkruan “InfoKosova”.

Siç e dim motrat Kardashian janë femrat më të komentuara në botë, për stilin dhe jetën që bëjnë, është edhe Kylie ajo që merr vëmendje të madhe në përgjithësi për jetën që bën.

Ato janë në shënjestër të koojimit nga shumë femra në botë, duke mos hequr nga lista edhe femrat shqiptare e sidmos ato të show bizit.

Para pak ditësh Leonora Jakupi publikoj këngën më të re “A më ke harru” pas një pauze dy vjeçare, e gjatë përgatitjes së vudeoklipit ka realizuar edhe fotografi.

Është njëra nga fotot me këtë komplet të bukur të cilën e shfaq Leonirën kaq elegante dhe me.shumë stil, e orë me parë u shfaq edhe Kylie me të njëjtin model të sakos dhe ngjyrë të përafërt.

Kjo do të thotë se të dy femrat po ndjekin tendencat e fundit ku edhe kanë treguar se kjo ngjyrë është shumë IN. /InfoKosova/.