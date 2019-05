Sipas stilistit dhe autorit të librit “Color Your Style”, David Zyla, “Edhe nëse veshjet tuaja janë të mbushura plot me ngjyra, gjithmonë ekziston një ngjyrë që ju e pëlqeni shumë dhe ndiheni rehat me të.

Është pikërisht ajo ngjyrë që pasqyron karakterin tuaj.

Pas shumë kërkimesh, është arritur në përfundimin se ngjyra juaj e preferuar, përcjell shumë tek njerëzit rreth jush:

E zeza

E zeza është ngjyra që merret seriozisht.

Në të vërtetë, sipas hulumtimeve në fushën e psikologjisë, ngjyra e zezë është përceptuar nga të tjerët si një tregues i prestigjit, fuqisë, seriozitetit dhe inteligjencës.

Prandaj, në shumë universitete evropiane, manteli i diplomimit është me ngjyrë të zezë.

Njerëzit të cilët preferojnë të veshin rroba të zeza janë ambiciozë, por edhe të ndjeshme.

Në përgjithësi, ata janë emocional dhe të qeshur, edhe pse shpesh përpiqen ta fshehin.

Kafja

Kafja është ngjyra e tokës, ngjyra e diçkaje të besueshme, të fortë dhe të qëndrueshme.

Njerëzit që duan të veshin ngjyrën kafe janë pak konservatorë, respektojnë moshën e tretë dhe gjithmonë kërkojnë paqe, stabilitet dhe forcë në çdo gjë.

Një vajzë me një fustan ngjyrë kafe ose një burrë me një xhaketë ngjyrë kafe japin përshtypjen e një personi të besueshëm, inteligjent dhe racional.

Kaltër

Gazetarja dhe psikologia, Lisa Johnson Mandell shkroi: “Bluja është ngjyra më e mirë për të shkuar në një intervistë pune, sepse tregon besueshmëri.

Prandaj, shumë uniforma pune ose kostume biznesi janë të ngjyrës blu “.

Shkencëtarët e Universitetit të British Columbia diskutuan mbi ndikimin e ngjyrës dhe zbuluan se nuancat e errëta të ngjyrës blu kanë një efekt qetësues.

Njerëzit kanë tendencë ta lidhin ngjyrën blu me inteligjencën, besimin, efikasitetin dhe qetësinë.

Hijet blu të veshjeve shpesh zgjidhet nga njerëz të sjellshëm.

Siç thonë psikologët, personat që preferojnë ngjyrën blu do të bëhen prindër të mrekullueshëm dhe punëtorë shembullorë.

Gjelbër

Shkencëtarët nga Universiteti i Amsterdamit thonë se ngjyra jeshile tregon një humor të mirë brenda jush.

Kënaqësia e kësaj ngjyre vjen nga lidhja e saj me natyrën, gjë që shkakton ndjenjën e paqes dhe kënaqësisë.

Personat që e preferojnë këtë ngjyrë kanë financa të qëndrueshme dhe gjithashtu janë të kujdesshëm dhe me një zemër të butë.

Lejlaja

Në të kaluarën, lejlaja ishte shpesh një përfaqësim i familjes mbretërore dhe shoqërisë më të lartë.

Kjo do të thoshte sofistikim, pasuri dhe luks.

Sot, ngjyra lejla në veshje tregon kreativitetin, depërtim dhe dashurinë për artin.

Sipas ekspertëve, njerëzit që veshin lejlanë janë emocional dhe të ndjeshme.

Ata janë ëndërrues dhe pasionant.

Këta njerëz gjithashtu njihen si të paparashikueshëm.

E kuqja

E kuqja është ngjyra e pasionit dhe fuqisë.

Çdo hije e së kuqes do të tërheqë vëmendjen e personave që ju rrethojnë.

Njerëzit priren të lidhen me këtë ngjyrë, pasi ju transmeton energji, lëvizje dhe eksitim.

E verdha

E verdha është ngjyra e lumturisë, e diellit dhe e buzëqeshjes.

Studimet tregojnë se ngjyra e verdhë rrit prodhimin e serotoninës në tru, përshpejton metabolizmin dhe e përmirëson humorin e personit që e vesh dhe të tjerëve që e rrethojnë.

Përveç kësaj, e verdha rrit përqendrimin dhe vëmendjen, kështu që përdoret shpesh në tabela, vende reklamimi, shenja rrugore dhe linja rruge.

Ekspertët thonë se hijet e së verdhës në veshje shpesh përdoren nga njerëz aktiv dhe krijues.

Ata janë ëndërrimtarë dhe aventurierë, të gatshëm për të eksploruar dhe për të pushtuar botën.

E bardha

E bardha është simboli i lirisë, pastërtisë, pafajësisë dhe thjeshtësisë.

Kjo është arsyeja pse shumë njerëz vendosin të blejnë diçka të bardhë kur fillojnë diçka të re në jetën e tyre ose hyjnë në një kapitull të ri.

Ngjyra e bardhë tërheq njerëz të besueshëm që e duan lirinë dhe që e shohin jetën me optimizëm.

Këta njerëz janë shumë të zotë dhe të organizuar në çdo gjë që bëjnë, ata i pëlqejnë fillimet e reja dhe përpiqen për përsosmëri.

Në përgjithësi, e bardha mund të vishet nga shumë lloje të ndryshme të personaliteteve.

Është një ngjyrë neutrale, e cila rrallë i refuzon të tjerët.

Roza

Roza e fortë është ngjyra e një vajze flirtuese, por mund të shihet gjithashtu në gardërobat e fëmijëve ose tek kukullat Barbie.

Megjithatë, për moshat më të pjekura, një rozë më e butë është e preferuara e tyre.

Rozë e butë konsiderohet e qetë, e ngrohtë, femërore dhe është një nga qetësueset më të fuqishme.

Prandaj, në disa burgje, muret janë lyer në hije të rozës për të zvogëluar nivelin e agresionit.

Sipas psikologëve, njerëzit që e duan ngjyrën rozë janë romantikë dhe optimistë.

Portokallia

Portokallia i jep gjithmonë një dridhje “feste” edhe pse është një ngjyrë e ngrohtë.

Portokallia simbolizon, gëzimin dhe kreativitetin.

Ata që duan të veshin portokallin janë optimistë, energjikë, të gëzuar dhe janë të etur për ndryshim.

Grija

Grija është ngjyra e ekuilibrit, nuk është as e errët as e shëndritshme.

Nëse një person ka shumë veshje gri zakonisht do të thotë se ata duan të mbeten të padukshëm.

Grija dhe hijet e saj janë një simbol i qetësisë, dimensionalitetit dhe pjekurisë.

Meqë kjo është një ngjyrë neutrale, është jashtëzakonisht e vështirë të karakterizohet personi që e preferon atë.

Ata mund të jenë përsona të matur, që ju binden rregullave.

Por në shumicën e rasteve, një person që favorizon grinë është dikush që nuk i pëlqen të tërheqë vëmendjen dhe përpiqet të qëndrojë neutral.