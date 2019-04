Ky është parashikimi i motit për ditën e sotme.

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njoftoi se sot mbi vendin tonë do të mbajë mot me vranësira dhe reshje shiu.

Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet 4-6 gradë celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 16-18 gradë celsius.

Shtypja atmosferike do të ketë luhatje, por duke i ruajtur vlerat e normales. Do të fryjë erë kryesisht nga jugu dhe juglindja me shpejtësi 1-8m/s.