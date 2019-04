Dhjetëra mijëra punëtorë australian u paraqitën si të sëmurë në punë, për të parë episodin e parë të sezonit të ri të “Game of Thrones”.

Shefat anembanë Australisë janë paralajmëruar nga stafi se janë sëmurë, për ta parë episodin e parë të sezonit final të “Game of Thrones”, që doli të hënën, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Seria e njohur HBO debutoi me episodin e parë të sezonit të tetë, që pritet të shënojë një ngjarje historike në historinë e televizionit.

“The West Australian” raporton se pronarët e kompanive thanë se presin mungesa të shumta të punonjësve të hënën.

“Ata do ta bëjnë këtë në mënyrë ligjore duke kërkuar pushim dhe në mënyrë jo ligjore duke gënjyer se janë të sëmurë…”, tha Daniel Stojanoski, i cili shtoi se arsyeja për këtë do të jetë episodi i parë i “Game of Thrones”.