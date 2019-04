Ndarja me bashkëshortin dhe lidhja e shumëpërfolur e re e saj e dashurisë e kanë vendosur Arbana Osmanin edhe më shumë në qender të vëmendjes kohët e fundit.

Së fundi ajo ka postuar disa foto pushimi jashtë Shqipërisë, por reagimet nuk kanë qenë të gjitha pozitive.

“Kur qesh dhe ti me këto dhëmbë si qen, s`e di domethënë“…

Moderatorja i është përgjigjur me shumë qetësi me një të qeshur të gjatë dhe komentin: “ më vjen keq, por kurrë nuk do të resht së qeshuri“!!