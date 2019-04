Hasime Mustafa-Gashi, motra e ish-kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, ka ndërruar jetë sot në mëngjes.

Lajmin e ka bërë të ditur Besnik Mustafa, djali i ish-kryeministrit, përmes një postimi në Facebook.

Varrimi i të ndjerës do të bëhet sot në fshatin Mramor.

“Familjarë dhe miqë të nderuar me pikëllim të thellë ju njoftojmë se sot me datën 05.04.2019 ndërroj jetë halla jonë Hasime Mustafa-Gashi. Varrimi bëhet sot me datën 05.04.2019 në ora 15:00 te varrezat e fshatit Busi (Mramor)”, ka shkruar Mustafa. /Indeksonline/