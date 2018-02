Ndahet nga jeta këngëtari Dennis Edwards

Dennis Edwards, i cili performoi si këngëtar për grupin Motown Temptations, ka vdekur në moshën 74-vjeçare

Ai vdiq në Çikago, tha familja e tij, që gjithsesi nuk e zbuluan shkakun e vdekjes së këngëtarit.

Edwards u bashkua me Temptations në vitin 1968 dhe pati një numër hitesh, duke përfshirë dy këngë me çmime Grammy, ‘Papa Was a Rollin ‘Stone’ dhe ‘Cloud Nine’.

Ai ndoqi një karrierë solo në vitet 1980 dhe u fut në Hall of Fame Rock and Roll në vitin 1989.

Edwards, i cili do të mbushte 75 vjeç këtë të shtunë, kishte hite solo si “Don’t Look Any Further” dhe “Coolin ‘Out”.

Fansat kanë treguar respektin e tyre në mediat sociale dhe aktivisti i të drejtave civile Jesse Jackson e përshkroi Edwards si “kaq të talentuar”.

Temptations ishte një nga grupet kryesore vokale të meshkujve të viteve 1960 dhe fillim të viteve 1970.