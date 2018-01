Nata fatkeqe: Nëna me urgjencë niset ta çojë djalin në QKUK, përfshihet në aksident vdekjeprurës

Mesnata e 15 janarit ka qenë një natë shumë e rëndë për 46-vjeçaren Fahrije Krasniqi nga Prishtina.

Tentativa për ta dërguar djalin e saj me urgjencë te mjeku shkaktoi një aksident trafiku në të cilin mbeti i vdekur një person.

Fahrija në momentin kritik gjendej në taksi duke e dërguar për në QKUK djalin e saj 12 vjeçar pas komplikimeve shëndetësore që ai kishte pasur. Tash, më shumë se një javë pas aksidentit, ajo gjendet në QKUK duke e trajtuar të birin në Klinikën e Ortopedisë pas lëndimeve të marra.

Më 15 janar të këtij viti në orën 02:00 ndodhi një aksident trafiku në qendër të Prishtinës. Dy automjete, një taksi dhe një veturë tjetër me targa të Shqipërisë u përfshinë në aksident. Si pasojë vdekjen gjeti shoferi i veturës me targa të Shqipërisë, ndërkohë që pesë persona të tjerë morën lëndime trupore.



Në momentin kritik në taksi gjendej Fahrije Krasniqi me tre fëmijët e saj. 46-vjeçarja nga Prishtina e kishte të sëmurë djalin e saj 12 vjeç. Thotë se kishte probleme me zorrët.

Në orën 01 të mesnatës ajo e thërret ekipin e emergjencës për t’i kërkuar ndihmë për djalin e saj. Por, ekipet e ndihmës së shpejtë thonë se nuk mund të mbërrijnë për në vendngjarje, kjo ngase sipas tyre, atë natë ka pasur raste më të rënda. Në gjithë këtë situatë, Fahrija detyrohet që ta thërrasë një taksi private për t’i ndihmuar për ta dërguar djalin në QKUK. Por, gjatë rrugës taksia përfshihet në një aksident trafiku, ku si pasojë vdes shoferi i veturës tjetër.

Nga aksidenti lëndime trupore merr Fahrija bashkë me tre fëmijët e saj që gjendeshin në taksi në momentin kritik. Ajo tash e disa ditë ndodhet në QKUK ku po e trajton djalin pas lëndimeve që ka marrë në këmbë dhe problemeve të tjera shëndetësore që ai kishte pasur.

Gjatë rrëfimit për Express të ngjarjes tragjike, ajo tregon se nga nata e kobshme është duke qëndruan në Klinikën e Ortopedisë në QKUK me të birin. Kushtet ekonomike nuk i ka të mira – jeton me një ndihmë sociale prej 75 eurove me të cilat duhet t’i rrisë e vetme të tre fëmijët, ngase burri i ka vdekur para më shumë se një viti.

“I kam tre fëmijë, burri më ka vdekur qe një vit e gjysmë. Sot 10 ditë ne kemi bërë aksident në komunikacion derisa isha duke e sjellë djalin për në QKUK. Djali bllokohej diçka në bark dhe kishte probleme me jashtëqitje. E kam thirrur ndihmën e shpejtë dy herë, por më thanë që është e zënë dhe nuk tregonin se kur do të vijnë në shtëpinë tonë. Unë e pashë djalin që është keq, jetojë e vetme me fëmijë, s’kishte kush me më dërgua për në spital. Ka qenë ora 01 e 40 e natës. Tu ardhë rrugës, djali ish shumë keq me shëndet dhe te mensa e studentëve kemi ba ndeshje. Unë isha me tre fëmijët në taksi, se nuk kisha ku me i lanë. Aty një person mbeti i vdekur”, rrëfen me lot në sy nëna e tre fëmijëve.



Ajo tregon për lëndimet të cilat së bashku me tre fëmijët i kishte marrë në natën kritike.

“Nga aksidenti kemi mbetem të lënduar të gjithë. Vajza fytin. Djali e ka thyer këmben, si dhe ka marrë lëndim në sy. Unë këmbët i kam shumë keq. Djalin qe dhjetë ditë e kam të shtruar këtu në klinikë. Kushtet financiare nuk i kemi të mira. Jetojmë me 75 euro social. Me to i mbaj, i shkolloj dhe i veshi të tre fëmijët”, thotë ajo.

Fahrije Krasniqi thotë se nuk ka as para të mjaftueshme për t’i blerë terapitë për të birin. Thotë se po i ndihmojnë vetëm familjarët e saj.

“Këtu nga 10 euro po më shkojnë për një ditë për terapitë për djalin. Me para deri dje më kanë ndihmua familjarët. E sot nuk kam më”.

Nëna nga Prishtina sot po kërkon ndihmë nga njerëzit e vullnetit të mirë. Ajo thotë se nuk ka kushte financiare për ta shëruar plotësisht djalin e saj që gjendet në QKUK.

Ndërkaq, sipas policisë së Kosovës, më datë 15 janar të këtij viti në rrugën “Agim Ramadani”, afër Mensës së studentëve në Prishtinë, ka ndodhur një aksident trafiku si pasojë i të cilit një person ka ndërruar jetë, ndërsa katër të tjerë kanë marrë lëndime trupore.

Ky është numri i telefonit i zonjës Fahrije Krasnqi për të gjithë ata që duan ta ndihmojnë atë: 044-272-197