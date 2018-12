Nasim Haradinaj nga Organizatave të OVL UÇK’së ka thënë se çdo gisht i çuar në Kuvend si votë për Gjykatën Speciale është tradhti – raporton Periskopi.

Ai ka përkrahur veprimin e ish-komandantit të UÇK’së Remzi Shalës, i cili ka thënë se nuk do t’i përgjigjet ftesës së Gjykatës Speciale.

“Çdo gisht i çuar në Kuvend për Gjykatë është tradhti. Remzi Shala ka me pa shumë shpejt se ku është qëllimi i tyre. Remzia ka mujt mos me nënshkru hiç atë letër që ia kanë sjell. Çka ka ba përpara UDB’a me kërcënime e rrëmbime të tilla, tash a po vepron edhe Beogradi. Nuk e njohim këtë Gjykatë, andaj nuk duhet përgjigjur asaj. Kjo Gjykatë Speciale i ka rrënjët në Beograd”, ka thënë ai në Debat Plus.

Ai nuk e ka lënë as të flas deputetin e Nismës, Milaim Zekën, të cilit i ka thënë se deputetët janë ‘rrenca’.

“Për qata jeni në Parlament ju, se jeni rrenca. Ti Milaim e ke nënshkru ligjin e tani i ke rënë pishman. E di që je pishman. Unë s’kam nënshkru kurrgjë. Kom thanë që Gjykata ka me dështu. Me pas 1 pikë fytyrë krejt duhet me dhanë dorëheqje. S’kish pas fytyrë me dal me fol ma për këtë punë”, ka thënë Haradinaj.