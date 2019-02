Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu ka reaguar lidhur me rastin e keqtrajtimit se*sual të një vajze të mitur nga Drenasi.

Sipas Musliut, për rastet në fjalë nuk duhet ë heshtet dhe se organet e drejtësisë duhet të japin dënimin maksimal rreth këtyre rasteve.

“Sa poshtë kemi degradu si shoqëri e si shtet. SHKOLLA dhe POLICIA te shendrrohen ne ankth, traume e vuajtje.

“Polici” , “Mesuesi” dhe “Mjeku” kush do ta mendonte qe nje e re sot te behet pre e gjahut te tyre???? Denim te shpejte e maksimal per keta monstuma! #Mjaft kemi heshtur”, ka shkruar ajo.

Ndryshe, Gjykata Themelore në Prishtinë ka caktuar 1 muaj paraburgim për hetuesin e Policisë, Vesel Veselin, lidhur me dyshimin për abuzim seksual dhe shantazh ndaj një vajze 16 vjeçare nga komuna e Drenasit.

Mirëpo, çfarë dënimi parasheh Kodi i Procedurës Penale lidhur me dy veprat për të cilat akuzohet polici në fjalë. Kësisoj, organet e drejtësisë mund ta dënojnë të njëjtin mbi 10 vite burgim.

Sipas nenit 341, të KPK-së, ku flitet për shantazhin, sqarohet se kushdo që me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo personin tjetër, kanos personin tjetër se do të zbulojë diçka në lidhje me të apo personat e afërm të tij që do të dëmtojë nderin apo autoritetin e tyre dhe në këtë mënyrë e detyron personin e tillë të kryej apo të mos kryejë ndonjë veprim në dëm të pasurisë së tij apo të personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (ë) vjet.

Në nenin 239 tregohet se keqpërdorimi seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin apo profesionin përveç nëse parashihet ndryshe në këtë kapitull, kushdo që e detyron personin tjetër të kryejë akt seksual në një ose më shumë prej rrethanave në vijim, dënohet me burgim prej një 1 deri në pesë vjet.

Vlen të theksohet se Inspektorati Policor i Kosovës përmes rrugëve operative ka pranuar informacion anonime lidhur me dyshimet për kryerje të veprimeve të kundërligjshme nga një zyrtar policor – punonjës në stacionin policor në Drenas (me gradën e rreshterit).

Me të pranuar informacionin, hetuesit e IPK-së kanë filluar të ndërmarrin veprime hetimore në koordinim me Prokurorin e Shtetit.

Si rezultat i këtyre veprimeve hetimore hetuesit e IPK-së kanë realizuar dje (05.02.2019) edhe një urdhëresë për bastisje në disa lokacione duke përfshirë shtëpinë e të dyshuarit, zyrën e tij në Stacionin Policor në Drenas dhe një ordinancë private (mjekësore).

Gjatë bastisjes janë sekuestruar disa sende që mund të shërbejnë si prova në procedurën penale.

Pas intervistimit të të dyshuarit (punonjësit policor me inicialet V.V) i njëjti është arrestuar nga Inspektorati Policor dhe me vendim të prokurorit i është caktuar masa e ndalimit për 48 orë me dyshimin se i njëjti ka kryer veprën penale të “dhunimit” dhe “keqpërdorimi seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin apo profesionin (e paraparë në nenin 239 të Kodit Penal).