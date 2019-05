Mozzik e ka ulur ndjeshëm numrin e postimeve në Instagram, rrjetin social ku ai ka qenë shumë aktiv.

Reperi nga Ferizaji disa herë gjatë karrieres së tij u bë personazh qendror në spektrin medial vendor.

Ai, u përfol për telashet me reperët e tjerë, për daljen nga labeli “On records” dhe për lidhjen e tij me Loredana Zefin, me të cilen edhe nisi të jetonte e u bënë prindër.

Reperi, që nga lidhja me Loredanen nisi një etapë të re, një jetë në dukje shumë më luksoze.

Mozzik thotë se paratë i ka bërë vetë, me punë, pasi shkolla nuk i ka shkuar.

Në postimin e fundit, ai shfaqet vetëm me të bijen, në një foto bardh e zi. /Kosovarja/