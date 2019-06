Mozzik ka shkruar fjalë miradie për Labinot Tahirin.

Labinot Tahiri po vazhdon me aktivitetet humanitare, për të cilën gjë merr përkrahje të madhe.

Reperi Mozzik përmes një postimi në Instagram, ka shkruar fjalë të mëdha për Labin, duke thënë se ai është personi që po ua kthen buzëqeshjen familjeve e të sëmurëve.

“Po bre qaj Labinoti i Ferizajit qe keshët plot me të dikur, e do Hala keshin.. e sot i njejti Labinot po i’a kthen të qeshurat familjeve e të sëmurëve me vullnetin e ndihmën e njerëzve të mirë! Labi “Zëri i popullit” Zëri i qdo familjës që ka nevojë! Zoti e shpërbleftë me të mira!”, ka shkruar Mozzik.

Kujtojmë se javë më parë, ku Mozzik dhe Loredana u bënë kryetemë e medieve rozë për shkak të akuzave që një çift zviceran ia bëri reperes, Labi doli në përkrahje të tyre.

/Lajmi.net/