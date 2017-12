Mozzik befasohet nga pyetja e fansit të tij, kështu i përgjigjet

Mozzik është njëri ndër reperët më aktiv në muzikë i cili sjellë projekte të shumta për adhuruesit

Pavarësisht se lanson shumë këngë të reja, fansat e tij duan gjithmonë më tepër nga reperi. Në adresën e Instagramit së fundmi reperit i erdhi një mesazh interesant nga një djalë, i cili në pyetjen e tij rreth projekteve të reja edhe kishte sharë.

“A e ki njet me qit naj kang nanen ja…”, ka pyet fansi, ndërsa Mozzik ia ktheu “ahahhahahaha lol mesazhi ma i mire najher. 3 copa po vin”.

Kujtojmë se njëri nga këto projekte do të jetë bashkëpunimi me reperin gjerman Veysel, ndërsa për dy këngët e tjera mbetet të shihet se a do të jenë bashkëpunime apo do të vij solo.