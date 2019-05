Marina dhe Luana tash e sa ditë po qëndrojnë në Itali.

Marina dhe Luana Vjollca po shijojnë në maksimum pushimet në Itali, saktësisht në Venedik, shkruan lajmi.net.

Dyshja kanë publikuar vazhdimisht imazhe të reja, në të cilat duken tejet joshëse, ndërsa nuk mungojnë komentet e ndjekësve në këto fotografi.

Për ndryshe, as Marina dhe as Luana nuk janë aktive në ndonjë projekt televiziv, por kjo e fundit është aktive me këngë të reja.

Projekti i fundit nga Luana Vjollca është “Sonte”, këngë kjo në duet me Danin.