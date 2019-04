Greta dhe Eni Koçi kanë ‘ironizuar’ me çështjen e klikimeve të artistëve tanë, duke marrë shembull klikimet e Madonnës dhe Malumës.

Greta dhe Eni Koçi kanë postuar diçka lidhur me klikimet që ka marrë kënga e Madonnës me Malumën.

Në këtë rast, ato përmendin klikimet e kolegëve të tyre, të cilët për 24 orë marrin 1 milion klikime.

“Shikojeniiiii se cbehet dy nga emrat me me influence ne bote kapin 3 milion klikime per 1 dite. Ne shqiperi 3 milioon i kapin per 1 ore. Duhet ti mesojme kete madonen dhe malumen se si blihen klikimet fallco se po me vjen gjynah shume”, ka shkruar Greta.

Në anën tjetër, Eni shkroi “3M per 24h Madona ft Maluma, Po cfare jane Maluma dhe Madona perpara 1shave te Shqiperise. Ketej nga ne kapen per 1 ore”. /Lajmi.net/